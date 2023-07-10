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Байден на полях саммита НАТО планирует встретиться с Эрдоганом и Зеленским

Байден на полях саммита НАТО планирует встретиться с Эрдоганом и Зеленским

Джо Байден

КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент США Джо Байден на полях саммита НАТО планирует провести встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналист Politico Джонатан Лемайр в Twitter, передает УНН.

Цитата

«Среди запланированных встреч президента Байдена на полях саммита НАТО в Вильнюсе в течение следующих двух дней: президент Турции Эрдоган и Президент Украины Зеленский», - написал Лемайр.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне Вильнюсского саммита, который пройдет 11-12 июля, подтвердил участие президента Украины Владимира Зеленского на мероприятии.

Зеленский намекнул, что поедет на саммит НАТО.

Источник: УНН
Теги: США, НАТО, Украина, Джо Байден, Турция
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