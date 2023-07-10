Работаем, чтобы алгоритм обретения членства в НАТО стал быстрым - Зеленский

КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы алгоритм приобретения членства в НАТО стал максимально ясным и быстрым. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает корреспондент УНН.

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«От Украины зависит реальность безопасности здесь, на восточном фланге НАТО. Когда мы подавали заявку на вступление в НАТО, мы говорили откровенно: де-факто Украина уже в Альянсе. Наше оружие – это оружие Альянса. Наши ценности – это то, во что верит Альянс. Наша защита – это именно тот элемент формулы Европы, который делает ее объединенной, свободной и в мире», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Вильнюс должен все это подтвердить.

«Сейчас еще идет работа над вордингом, то есть над конкретными словами такого подтверждения, но мы уже понимаем факт – Украина будет в Альянсе, мы работаем над тем, чтобы алгоритм приобретения членства стал максимально ясным и быстрым. Наша работа ради этого – работа всей команды Украины – будет продолжаться ежеминутно в течение этих дней», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Bild сообщил , что США решили отказаться от Плана действий по членству в НАТО для Украины. Однако Германия не согласилась с текстом заявления об отношениях Украины с Альянсом.

Telegraph со ссылкой на свой источник сообщал , что Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести Альянс к войне с Россией.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил , что союзники НАТО достигли консенсуса по устранению Плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.