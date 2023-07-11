Саммит НАТО: На что рассчитывает и что получит Украина в Вильнюсе

КИЕВ. 11 июля. УНН. Сегодня, 11 июля, в столице Литвы Вильнюсе начинается двухдневный саммит Северо-Атлантического Альянса. Ключевой вопрос для Украины – что кардинально нового предложат лидеры стран Альянса официальному Киеву по итогам своих двухдневных встреч и переговоров, пишет УНН.

Надежды Украины

30 ноября 2022 года Зеленский объявил, что Украина официально подаёт заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Понятно, что в состоянии войны о почти мгновенном вступлении в НАТО по примеру Финляндии никто речи не вел. В Украине идеальным для себя вариантом считали официальное приглашение в НАТО и конкретные гарантии безопасности с стороны Альянса до момента вступления.

Чем ближе было к саммиту, тем больше было заявлений и прогнозов относительно будущих взаимоотношений Украины и Альянса. В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, если в НАТО еще не готовы пригласить Украину, то пусть скажут, когда будут готовы.

“Если лидеры НАТО еще не готовы предоставить приглашение в Вильнюсе, они должны четко сказать, когда они будут готовы. Членство имеет формальные требования, но приглашение — нет. Все, что нужно, — это стратегическое предвидение и политическая воля”, — подчеркнул Кулеба.

Президент США Джо Байден четко дал понять, что о приглашении речь не идет, ведь, по его мнению, Украина не готова к вступлению в НАТО.

“Я думаю, что мы должны проложить рациональный путь, чтобы Украина могла претендовать на вступление в НАТО”, — заявил Байден.

За несколько дней до начала саммита страны НАТО не знали, что предложить Украине. А Зеленский четко дал понять, что ожидает от Альянса конкретных сигналов и гарантий безопасности для Украины.

Компромиссный вариант

Вчера, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба первым заявил, что союзники НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ с пути Украины к вступлению в Альянс.

Эту информацию подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Но добавил, что окончательное решение будет принято уже на саммите.

Также, по его словам, Украина получит мощный пакет поддержки, а Комиссию Украина-НАТО заменит Совет Украина-НАТО, который является выше по своему статусу.

Германия против.

Правда, даже с этими пунктами могут быть проблемы. В частности, выяснилось, что США все же согласились на устранение ПДЧ. Но такой вариант категорически не поддерживает Германия.

Кулеба уже призвал Германию не блокировать ускоренное вступление Украины в НАТО.

Что говорят эксперты

Политические эксперты с которыми пообщались журналисты УНН примерно сходятся в оценках ожиданий от саммита в Вильнюсе.

В частности, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что переформатирование Комиссии Украина-НАТО на Совет повысит уровень сотрудничества между Киевом и Альянсом. Предоставит Украине возможность созывать заседания и консультации, как это имеют право другие члены Альянса.

В свою очередь политолог Игорь Рейтерович говорит, что на Украину ожидает непосредственная поддержка и гарантии безопасности, которые будут рассчитаны на много лет. Среди подписантов этих гарантий безопасности, по его мнению, ожидается, что будут мощные страны, такие как Британия, Франция, Германия, США.

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