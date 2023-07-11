Очередной репрессивный шаг: МИД Украины отреагировал на закон о принудительной паспортизации в рф

КИЕВ. 11 июля. УНН. Министерство иностранных дел Украины отреагировали на новый закон рф о принудительной паспортизации украинцев, отметив, что это - очередной репрессивный шаг. Граждане Украины, которые не прошли процедуру лишения гражданства, все еще остаются полноправными гражданами нашего государства. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление МИД.

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“Этот “нормативно-правовой акт” является очередным нарушением законных прав украинцев, которые вследствие вооруженной агрессии рф были вынуждены остаться на временно оккупированных территориях или были принудительно перемещены на территорию государства-агрессора.

По своей сути он является очередным репрессивным шагом российских властей по поиску “неблагонадежных”, по их логике, украинских граждан, которые в нарушение законодательства Украины и норм международного права были противоправно паспортизированы идентификационными документами страны-агрессора. Такие действия властей рф, с правовой точки зрения, являются ничтожными и не несут никаких правовых последствий. Вместо этого они напоминают попытку создать искусственные правовые основы для запугивания и других средств давления на них”, - говорится в сообщении.

Детали

В Министерстве иностранных дел отмечают, что любые документы, выданные на временно оккупированных территориях Украины, являются ничтожными и не имеют юридической силы. Принудительная паспортизация российскими документами жителей временно оккупированных территорий Украины является противоправной и не является основанием для потери гражданства Украины.

Украинские граждане, проживающие на временно оккупированных территориях или насильно перемещенные на территорию рф под надуманным предлогом так называемой “гуманитарной защиты”, и в дальнейшем будут сохранять гражданство Украины, несмотря на любые “новации” российского законодательства в этой сфере.

МИД в очередной раз подчеркнул, что все владельцы украинских паспортов, которые не прошли предусмотренную украинским законодательством процедуру выхода из гражданства, остаются гражданами Украины и могут рассчитывать на защиту своих прав со стороны Украинского государства.

Также Министерство призвало международное сообщество осудить такие действия РФ и воздерживаться от признания любых документов, выдаваемых страной-агрессором на временно оккупированных территориях Украины.

Дополнение

6 июля 2023 года российский диктатор подписал указ N 495 № "О некоторых вопросах, связанных с особенностями правового положения граждан российской федерации, имеющих гражданство Украины", который предусматривает проверку незаконно паспортизированных российскими паспортными документами граждан Украины на предмет совершения ими действий, направленных на реализацию их прав и обязанностей именно как гражданами Украины.