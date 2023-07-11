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США предупредили кремль об ответственности за теракт на ЗАЭС - Госдеп

США предупредили кремль об ответственности за теракт на ЗАЭС - Госдеп

КИЕВ. 11 июля. УНН. США предупредили кремль о неизбежных последствиях в случае создания катастрофы на ЗАЭС. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, пишет УНН.

Детали

По словам Миллера, руководство рф должно "тщательно подумать", хочет ли оно рискнуть созданием ядерной катастрофы.

"Если это произойдет, международное сообщество абсолютно точно привлечет Россию к ответственности", - сказал он.

Миллер также добавил, что США внимательно следят за развитием событий на ЗАЭС. Он подчеркнул, что МАГАТЭ должно иметь полный доступ ко всем частям станции.

Напомним 

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил в пятницу, что МАГАТЭ достигла "прогресса" по инспекции нескольких частей Запорожской атомной станции в Украине после заявлений о том, что она была заминирована.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Запорожская АЭС
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