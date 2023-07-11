Председатель Совета ЕС: Турция договорилась с ЕС "оживить" отношения

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Европейского совета Шарль Мишель договорились "оживить" отношения между Турцией и ЕС. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Мишеля в Twitter.

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"Хорошая встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО", - написал он.

Мишель отметил, что во время встречи они обсудили возможности возвращения сотрудничества ЕС и Турции на передний план и активизации отношений.

"Совет ЕС пригласил вице-президента по правам человека и

Еврокомиссию представить доклад с тем, чтобы действовать стратегически и перспективно", - заявил он.

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО.