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НАТО согласовали планы защиты от возможного нападения россии - Reuters

НАТО согласовали планы защиты от возможного нападения россии - Reuters

КИЕВ. 11 июля. УНН. В понедельник союзники по НАТО достигли согласия по оборонным планам, в которых подробно описано, как альянс ответит на атаку россии, сообщили Reuters пятеро дипломатов, пишет УНН.

Детали 

На саммите НАТО также даст странам указания относительно того, как обновить свои силы и материально-техническое обеспечение.

Необходимость финансирования этого фундаментального изменения является одной из причин, почему лидеры намерены повысить целевой показатель военных расходов альянса в Вильнюсе, сделав текущую цель в 2% национального ВВП минимальным требованием.

Официальные лица НАТО подсчитали, что на полную реализацию планов понадобится несколько лет, хотя они подчеркивают, что при необходимости альянс может немедленно начать бой.

Дополнение 

В течение десятилетий НАТО не видела необходимости в широкомасштабных оборонных планах, поскольку она вела меньшие войны в Афганистане и Ираке и чувствовала, что определенная постсоветская Россия больше не представляет угрозы существованию.

Но учитывая то, что самая кровавая война в Европе с 1945 года бушует прямо за ее границами в Украине, теперь альянс должен иметь план на случай нападения рф. 

Турция блокировала одобрение того, что НАТО называет своими региональными планами из-за формулировок относительно географического расположения, например Кипра.

Источник: УНН
Теги: НАТО
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