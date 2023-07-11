Великобритания и США приветствовали решение Турции о вступлении Швеции в НАТО

КИЕВ. 11 июля. УНН. Лидеры США и Великобритании приветствовали решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщает CNN и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в Twitter, пишет УНН.

Детали

Президент США Джо Байден приветствовал решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО и заявил, что он "готов работать с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Турцией над усилением обороны и сдерживания в евроатлантическом регионе".

"Я с нетерпением жду возможности поздравить премьер-министра Ульфа Кристерссона и Швецию как нашего 32-го члена НАТО", – говорится в заявлении Байдена.

Лидер США также поблагодарил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его лидерство.

Клеверли также приветствовал этот шаг, написав в Twitter, что членство Швеции в НАТО "в интересах каждого".

"Их вступление делает нас всех безопаснее. Великобритания приветствует шаги, предпринятые сегодня Турцией для приближения этой цели. Мы продолжаем поддерживать наших шведских друзей", – написал Клеверли.

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО.