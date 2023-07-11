Лидеры стран НАТО все еще не договорились, как ответить Украине на Вильнюсском саммите - СМИ

КИЕВ. 11 июля. УНН. Лидеры стран-членов НАТО после интенсивных переговоров до сих пор не достигли окончательного соглашения относительно того, что будет предложено Украине на саммите Альянса в столице Литвы Вильнюсе 11-12 июля. Ожидается, что они снова вернутся к переговорам во вторник, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

По словам высокопоставленного дипломата НАТО, хоть окончательной договоренности пока нет, лидеры "достигли очень значительного прогресса". Ожидается, что официальные лица снова соберутся во вторник, в тот же день они начнут свою двухдневную встречу.

"Я считаю, что это (решение, - ред.) приближается, оно очень близко", - сказал второй высокопоставленный дипломат НАТО на условиях анонимности.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 10 июля, усилил давление на Альянс, требуя послать четкий сигнал о том, что страна присоединится к НАТО после завершения войны. Он отметил, что даже если озвучиваются разные позиции, Украина "заслуживает быть в Альянсе".

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Как пишет Politico, стремление Киева присоединиться к НАТО после завершения боевых действий имеет широкую поддержку среди членов альянса, но натолкнулось на сопротивление Германии и Соединенных Штатов. Хотя все союзники официально соглашаются, что когда-то Украина станет членом, Берлин и Вашингтон колеблются относительно предложения Украине конкретного пути к членству, предпочитая сосредоточиться на насущных потребностях Киева для борьбы с российским вторжением.

"Я не думаю, что в НАТО есть единодушие относительно того, присоединять ли Украину к семье’НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны", — сказал президент США Джо Байден в интервью’ю CNN в воскресенье, добавив, что если бы Украина была членом НАТО, то "мы бы воевали с Россией".

Высокопоставленный немецкий чиновник в понедельник рассказал: "На этом саммите не пришло время для приглашения Украине, для конкретных шагов на пути к членству. Среди союзников также нет консенсуса".

Ожидается, что Байден, прибывший в Вильнюс в понедельник, планирует встретиться с Зеленским 12 июля.

Напомним

Глава МИД Дмитрий Кулеба 10 июля заявил, что союзники НАТО достигли консенсуса по устранению Плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой перед Вильнюсским саммитом заявил, что консультации по устранению Плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс пока продолжаются.

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