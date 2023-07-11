россия блокирует зерновую сделку: с начала июля из черноморских портов отправлены только 215 тысяч тонн агропродукции

КИЕВ. 11 июля. УНН. россия продолжает блокировать продовольствие для мира. С начала июля из черноморских портов вышло только 6 судов. Также заблокированы россией 29 кораблей, которые должны были бы доставить более 1,4 миллиона тонн агропродукции для стран Азии и Африки. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что с начала июля из черноморских портов вышло 6 судов. Совокупно на них было загружено только 215 тысяч тонн агропродукции.

Сейчас в порту Одессы завершается загрузка 85 тысяч тонн зерна для Египта. Это последние два балкера, которые ожидали загрузки, отметили в Минразвития.

Также флота под загрузку уже нет в порту Черноморска. Последние суда с агропродукцией были отправлены на прошлой неделе в Китай и Тунис.

Более 2 месяцев не работает порт Южный. По данным Минразвития, с 26 июня россияне отказываются проводить инспекции судов, следующих в украинские порты под загрузку. 29 судов, которые должны были бы доставить более 1,4 миллиона тонн агропродукции для стран Азии и Африки, сейчас заблокированы в территориальных водах Турции.

Дополнение

17 мая стало известно, что зерновое соглашение продлили до 18 июля.

Впрочем Кабинет министров Украины работает над разработкой альтернативных мер для продолжения экспорта аграрной продукции в случае прекращения работы зернового коридора. В государственном бюджете этого года предусмотрено 20 миллиардов грн на страхование судов с украинским зерном, которые будут готовы продолжать работу в случае отсутствия зернового коридора.