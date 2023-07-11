Байден встретится с Зеленским на полях саммита НАТО в Вильнюсе в среду - Белый дом

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент США Джо Байден встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля. Это подтвердили во вторник в Белом доме, пишет УНН со ссылкой на AFP.

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О встрече Байдена и Зеленского в среду в Вильнюсе сообщил журналистам советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он также указал, что НАТО наметит "путь" для присоединения Украины, но не "график".

По словам Салливана, НАТО проложит путь реформ для Украины, чтобы она могла в конце концов присоединиться к альянсу, но без указания "графика".

Салливан исключил любое немедленное вступление Украины, учитывая войну, развязанную против нее рф, заявив, что это "приведет НАТО к войне с россией".

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