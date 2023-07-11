Премьер-министр Австралии на саммите НАТО в Вильнюсе объявит о помощи Украине

КИЕВ. 11 июля. УНН. Индо-тихоокеанский взгляд на глобальную безопасность лидерам НАТО в Вильнюсе, представит премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, объявив о дальнейшей военной поддержке Украины, пишет АР, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе отправляется в Вильнюс в Литве на саммит НАТО, где примет участие в специальном заседании вместе с партнерами Австралии по "Индо-Тихоокеанской четверке": Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией.

"Мы являемся важным игроком, когда речь идет о защите демократии, верховенства права, и позиция Австралии отражается в том, что я был приглашен на последние два саммита НАТО", - сказал он журналистам, находясь с визитом в Берлине.

Хотя Австралия не является членом НАТО, она сотрудничает с Альянсом с 2005 года и является "партнером с расширенными возможностями" с 2014 года.

Накануне, во время визита в Германию, Албанезе объявил о развертывании австралийского разведывательного самолета в Европе. Самолет будет развернут на шесть месяцев и будет базироваться в Германии. По словам Албанезе, в состав экипажа войдут до 100 членов экипажа и вспомогательного персонала из Австралии. Премьер-министр подтвердил поддержку украинского правительства со стороны Австралии.

"Речь идет о народе Украины, который борется за защиту своей демократии и суверенитета", - сказал он.

В то время как Либерально-национальная коалиция Австралии продолжает обвинять правительство в том, что оно не оказывает военной помощи Украине, Албанезе заявил, что продолжительность пребывания самолетов ВВС была такой, о которой просили партнеры.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы логистика вокруг украинских усилий была защищена, и именно это сможет сделать этот самолет", - сказал он.

Дополнение

В начале лета глава Минобороны Украины Алексей Резников обратился с призывом к Австралии присоединиться к международной танковой коалиции за Украину и, кроме танков, призвал предоставить бронеавтомобили Hawkie. Он отметил, что такие бронемашины "могли оказать неоценимую помощь нашим войскам в ходе контрнаступления".

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