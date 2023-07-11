Столтенберг ожидает положительного решения об отмене этапа выполнения Плана действий по членству для Украины

КИЕВ. 11 июля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает от лидеров-стран Альянса "позитивного" и "сильного" сигнала по усилению поддержки Украины, в том числе относительно ее членства в НАТО, и вероятной отмены Плана действий по членству. Украина прошла долгий путь с 2008 года, и на сегодня гораздо ближе к НАТО, отметил он во время выступления на Общественном форуме НАТО, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Я уверен, что мы примем решительные и совместные решения по Украине как в отношении поддержки, так и для усиления нашей помощи. Я также уверен, что в вопросе членства союзники еще раз подтвердят, что Украина станет членом (НАТО)", - заявил Генсек.

Он добавил: "Поскольку Украина прошла долгий путь с тех пор, как мы приняли это решение в 2008 году, следующим шагом будет отмена Плана действий по членству. Украина гораздо ближе к НАТО, поэтому я думаю, что пришло время отразить это в решениях НАТО".

Детали

Столтенберг напомнил, что на неформальной встрече министров НАТО в Осло в мае этого года он представил странам-членам пакет поддержки относительно того, как Альянс должен поддержать Украину в вопросе членства. Первым элементом является принятие многолетней программы поддержки, чтобы гарантировать, что украинские Вооруженные силы станут полностью совместимыми с силами НАТО. Второй элемент - укрепление политических связей’связей путем создания Совета НАТО-Украина.

"Завтра мы проведем учредительное заседание. Это будет новый орган, который обеспечит, чтобы мы встречались на равных с Украиной и всеми союзниками по НАТО, а также это совет, который может принимать решения", - пояснил он.

По словам Генсека, третьим элементом является отмена требования по Плану действий по членству. Столтенберг резюмировал, что эти элементы станут "сильным сигналом" от НАТО для Украины.

Отвечая на вопрос, ожидать ли украинцам приглашения стать полноправным членом Альянса по итогам саммита в Вильнюсе, он отметил, что сейчас лидеры согласовывают коммюнике, и через несколько часов будет обнародовано соответствующее решение.

"Я сказал что-то об элементах, которые, по моему мнению, там будут. Но лидеры должны окончательно одобрить и согласовать коммюнике, а затем вы сможете прочитать точную формулировку. Что я могу сказать, так это то, что я считаю, что это будет позитивное и сильное сообщение для Украины и ее пути к членству", - подытожил Столтенберг.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы алгоритм обретения членства в НАТО стал максимально ясным и быстрым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саммит НАТО: На что рассчитывает и что получит Украина в Вильнюсе