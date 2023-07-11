Гитанас Науседа: НАТО следует обустроить постоянные базы у российской границы

КИЕВ. 11 июля. УНН. НАТО следует отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз вблизи границ россии, потому что основной договор с Москвой «мертв», заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью The Times, пишет УНН.

Детали

Как отмечаеется, одним из центральных вопросов на саммите НАТО будут долгосрочные планы по защите восточного фланга Альянса от нападения россии, в том числе за счет размещения большего количества войск и техники в приграничных государствах.

Альянс уже разместил международные силы в девяти странах, таких как Польша и страны Балтии. Однако эти развертывания осуществляются строго на основе ротации, причем подразделения часто выводятся всего через шесть месяцев из-за договора 1997 года с россией, который запрещает «постоянные» базы НАТО на большей части территории бывшего восточного блока.

Литва и другие союзники утверждают, что путин фактически разрушил это соглашение серией агрессивных шагов.

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«Поскольку россия предпринимает активные шаги по развертыванию тактического ядерного оружия в беларуси — а у нас есть все доказательства того, что это происходит, — мы должны, наконец, объявить этот учредительный акт НАТО и россии мертвым. Без такого шага это все еще загрязняет мышление в некоторых столицах (НАТО). Это по-прежнему удерживает нас в серой зоне стратегической амбивалентности», — сказал Науседа.

Президент Литвы отметил, что «инфраструктура» для боеголовок была перемещена в беларуси, и, вероятно, запуск ракет будет лишь вопросом времени. «Вы знаете, мы постоянно слышим эти угрозы (российской ядерной атаки)», — сказал он. «Может быть, поэтому мы как-то к ним привыкли.

«Поэтому мы должны оставаться сильными, сплоченными и показывать, что нас не запугать владимиром путиным, потому что в противном случае он немедленно получит сигналы о нашей уязвимости», - заявил Науседа.

Дополним

В прошлом месяце Германия, которая ранее защищала договор з россией, внесла существенные изменения, объявив, что улучшит свое присутствие в Литве до «постоянной» мотострелковой бригады численностью около 4000 солдат, как только на месте будут построены необходимые казармы и тренировочные базы.

Контекст

9 июня 2023 года на встрече с самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко путин заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия в беларуси начнется после того, как объекты будут готовы.

27 июня александр лукашенко заявил, что значительная часть российского ядерного оружия, которое планируется завезти в белоруссию, уже находится на территории страны.