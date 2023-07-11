В Офисе Президента подтвердили встречу Зеленского и Байдена на саммите НАТО: назвали темы переговоров

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Эту информацию в эфире Радио Свобода подтвердил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк и рассказал, о чем будут говорить президенты, пишет УНН.

По его словам, темой встречи будет не только вопрос вступления Украины в НАТО.

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«Более широкие вопросы, безусловно. Кроме НАТО, еще вопрос ускоренных поставок оружия. Потому что мы видим, что к контрнаступлению или наступательным операциям какие нам необходимы инструменты, то есть и авиационный компонент, и дальнобойная ракета. Это второй вопрос. Третий вопрос – это все же о проигрыше российской федерации. Давайте так. Это даже философский вопрос такой, доктринальный вопрос, почему россия должна обязательно проиграть и почему это выгодно демократическому миру в целом, и как должна выглядеть россия после этого проигрыша, и почему не надо этого пугаться, и почему в принципе сегодня путин не контролирует российскую федерацию, не является сильным президентом», – сказал Подоляк.

Детали

Кроме того, указал представитель ОП, будут говорить об экономической поддержке Украины и о правоохранительной, судебной системе и антикоррупционной деятельности.

Подоляк также добавил, что Зеленский в Вильнюсе будет иметь и другие двусторонние встречи. Однако из соображений безопасности о них сейчас не сообщается.

«Думаю, что там будет много двусторонок. И представители Японии, Канады, Франции, Германии, но вы знаете наш принцип с точки зрения безопасности – мы не сообщаем. Вот встретился президент – об этом говорим, а пока он не встретился – не сообщаем», – сказал Подоляк.

Дополнение

Сегодня в Вильнюсе стартовал двухдневный саммит НАТО. Среди тем встречи, как ожидается, станет продолжение военной и гуманитарной поддержки Украины и перспективы ее вступления в Альянс.