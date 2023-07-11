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россия должна вывести свои войска с ЗАЭС, их присутствие угрожает безопасности станции - Столтенберг

россия должна вывести свои войска с ЗАЭС, их присутствие угрожает безопасности станции - Столтенберг

КИЕВ. 11 июля. УНН. россия должна немедленно вывести свои войска из Запорожской атомной электростанции, поскольку их действия подрывает безопасность крупнейшей АЭС в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед началом Вильнюсского саммита, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Относительно ситуации в Запорожье. Наше сообщение для россии заключается в том, что она должна вывести оттуда свои силы. Потому что, то, как они сейчас ведут себя в Запорожье, подрывает безопасность крупнейшей электростанции в Европе", - подчеркнул Столтенберг.

Детали

Генсек подчеркнул, что ядерная риторика россии является "безрассудной" и "опасной". Он отметил, что страна-агрессор должна знать, что "ядерную войну никогда нельзя выиграть и никогда ее нельзя вести".

"Союзники НАТО также внимательно следят за тем, что делает россия. Мы осуждаем объявление о размещении россией тактического ядерного оружия в беларуси. Пока что мы не видели изменений в позиции российского ядерного развертывания, которые требовали бы каких-либо изменений с нашей стороны", - сказал он, добавив, что Альянс "готов защитить каждого союзника от любой потенциальной угрозы".

Напомним

Президенты Польши, Латвии и Литвы Анджей Дуда, Эглис Левитс и Гитанас Науседа 7 июля написали письмо Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и партнерам по Альянсу, в котором призвали принять меры для противодействия угрозам, возникающим в связи с агрессивными действиями россии и меняющейся ситуацией в Беларуси.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, война, Йенс Столтенберг, Запорожская АЭС

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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