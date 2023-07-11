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Германия готовит новый пакет военной помощи для Украины: СМИ узнали детали

Германия готовит новый пакет военной помощи для Украины: СМИ узнали детали

КИЕВ. 11 июля. УНН. Германия собирается поставить Украине больше оружия и боеприпасов. Об этом сообщили во вторник немецкие СМИ, в том числе Die Zeit и Die Welt, со ссылкой на правительственные круги, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, речь идет о пакете на почти 700 миллионов евро. Об этом заявили в понедельник на полях саммита НАТО в столице Литвы Вильнюсе правительственные круги.

Министр обороны Германии Борис Писториус, как отмечается, хочет объявить о пакете поддержки на саммите НАТО в Вильнюсе.

Журналист Ганс фон дер Бурхард сообщил в Twitter, что Писториус присоединился к журналистам на борту самолета канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы рассказать о новом пакете военной помощи Украине, который Германия обнародует на саммите НАТО.

В настоящее время канцлер Германии Олаф Шольц уже прилетел на саммит НАТО в Вильнюсе, сообщил журналист.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство Германии отказаться от блокирования скорого присоединения Украины к НАТО.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Германия, военная помощь
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