Германия готовит новый пакет военной помощи для Украины: СМИ узнали детали

КИЕВ. 11 июля. УНН. Германия собирается поставить Украине больше оружия и боеприпасов. Об этом сообщили во вторник немецкие СМИ, в том числе Die Zeit и Die Welt, со ссылкой на правительственные круги, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, речь идет о пакете на почти 700 миллионов евро. Об этом заявили в понедельник на полях саммита НАТО в столице Литвы Вильнюсе правительственные круги.

Министр обороны Германии Борис Писториус, как отмечается, хочет объявить о пакете поддержки на саммите НАТО в Вильнюсе.

Журналист Ганс фон дер Бурхард сообщил в Twitter, что Писториус присоединился к журналистам на борту самолета канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы рассказать о новом пакете военной помощи Украине, который Германия обнародует на саммите НАТО.

В настоящее время канцлер Германии Олаф Шольц уже прилетел на саммит НАТО в Вильнюсе, сообщил журналист.

Министр обороны Борис Писториус присоединился к журналистам на борту самолета Шольца’s, чтобы рассказать о новом пакете военной помощи Украине, который Германия представит на саммите НАТО.



Пакет стоит почти €700 миллионов, по словам немецкого чиновника. Скоро выложит более подробную информацию. pic.twitter.com/kF7AEAtaPu — Hans von der Burchard (@vonderburchard) 11 июля 2023 года

Канцлер Германии Олаф Шольц прибывает на саммит НАТО в Вильнюсе, Литва pic.twitter.com/M3r3XKMwH5 — Hans von der Burchard (@vonderburchard) 11 июля 2023 года

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство Германии отказаться от блокирования скорого присоединения Украины к НАТО.