Байден в Вильнюсе: "Один дюйм территории НАТО - мы все вместе в этой войне"

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент США Джо Байден во время пресс-конференции на саммите Альянса в столице Литвы Вильнюсе, заявил, что члены НАТО очень сейрозно относятся к статье 5 договора Североатлантического Союза, которая предусматривает, что нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

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"Мы все воспринимаем статью 5 буквально. Один дюйм территории НАТО означает, что мы все вместе в этой войне", - заявил Байден.

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Статья 5 договора Североатлантического Союза - это обязательство по коллективной обороне, которое, "связывает ее членов вместе, обязывая их защищать друг друга и создавая дух солидарности в Альянсе". Она устанавливает, что нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех. Это обязательство повышает доверие к стратегии сдерживания Альянса, увеличивая риски для любого потенциального агрессора.

Статья 5 применялась только один раз, пишет Bloomberg, после атак на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. Альянс использовал самолеты системы воздушного предупреждения и контроля для патрулирования неба над США. Затем был мониторинг кораблей в Средиземном море, участие в войне в Афганистане и подготовка иракских солдат.

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