Франция решила передать Украине дальнобойные ракеты - Макрон

КИЕВ. 11 июля. УНН. Франция поставит Украине дальнобойные ракеты Scalp ("Скальп"), заявил во вторник журналистам на полях саммита НАТО в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон, заявление которого приводит TF1 INFO, пишет УНН.

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"Учитывая ситуацию и контрнаступление, которое ведет Украина, я принял решение увеличить поставки вооружений и техники", - заявил Макрон.

"Принято решение о поставках новых ракет, - продолжил президент Франции. - Мы ответим на потребности, которые были высказаны Украиной. Это будут ракеты большой дальности Scalp".

Также Макрон подчеркнул важность отправить сообщение о поддержке Украины.

"Сегодня для нас важно послать сигнал о поддержке Украины, единстве НАТО и решимости, что россия не может выиграть эту войну. Это грамматика, в которой мы должны оставаться", - указал Макрон во время выступления, которое не было заявлено в программе.

GUERRE EN UKRAINE : La France va livrer des missiles longue portée "Scalp" à l'Ukraine, annonce Emmanuel Macron. "J'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipements" (discours au sommet de l'OTAN)pic.twitter.com/p4F4IOl690 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 11 июля 2023 года

Дополнение

Германия собирается поставить Украине больше оружия и боеприпасов. Как сообщается, речь идет о пакете на почти 700 миллионов евро.