Норвегия увеличила размер фонда военной помощи Украине до 930 миллионов долларов

КИЕВ. 11 июля. УНН. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что государство усиливает финансовую поддержку Украины. Норвегия увеличила размер помощи в рамках программы «Нансен» с 240 до 930 миллионов долларов. Средства будут выделять в течение 5-ти лет. Об этом он сказал перед саммитом НАТО, сообщает УНН.

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«Украина сейчас остро нуждается в большей военной и материальной поддержке. Поэтому Норвегия расширяет военную поддержку Украины на 2,5 миллиарда до 10 миллиардов норвежских крон на 2023 год», - заявил премьер Норвегии.

Это будет сделано в рамках программы "Нансен", которая предусматривает выделение 75 миллиардов норвежских крон в течение пяти лет. Норвегия уже взяла на себя обязательство предоставить 15 миллиардов норвежских крон на гражданскую и военную поддержку в 2023 году в рамках программы.

Дополнение

В дополнение к этому, Норвегия также сделает больший вклад в фонд поддержки Украины в НАТО.

Норвегия предоставит 300 миллионов норвежских крон в 2023 году и в целом сделает вклад в размере 1,5 миллиарда норвежских крон в течение пяти лет.

"Это является четким сигналом долгосрочной поддержки усилий Украины по реформированию и приблизит Украину к Альянсу", - сказал Стере.

Добавим

Франция решила передать Украине дальнобойные ракеты Scalp ("Скальп"). Об этом в Вильнюсе заявил президент Эммануэль Макрон.