Зеленский о саммите НАТО: "Беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины"

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила сигналы о том, что на саммите НАТО обсуждаются формулировки только по приглашению, а не относительно членства государства в Альянсе. Как отметил Зеленский в Telegram, добавились условия для того, чтобы пригласить Украину в НАТО, пишет УНН.

По его словам, на пути к саммиту НАТО в Вильнюсе, Украина получила сигналы о том, что обсуждаются формулировки только относительно приглашения, а не относительно членства. Без участия в обсуждении Украины.

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«Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда взамен добавляется какая-то странная формулировка о «условиях» даже для приглашения Украины… Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса», - написал президент.

Как отметил Зеленский, это означает, что остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с россией.

«А для россии это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите», - написал президент.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом Вильнюсского саммита сообщил, что инаугурационное заседание Совета Украина-НАТО состоится завтра, 12 июля. Ожидается, что союзники Альянса обсудят путь Украины к членству в НАТО.