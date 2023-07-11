Премьер Британии Сунак: членство Украины в НАТО "не вопрос сейчас"

КИЕВ. 11 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что, хотя союзники по НАТО стремятся достичь прогресса по вопросу членства Украины в военном альянсе, это "не вопрос сейчас", пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

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«Что важно на этом саммите, так это то, что обязательства являються подтвержденными, а также то, что есть очевидный прогресс в достижении этой цели», - сказал Сунак журналистам, путешествовавшим с ним в Литву на саммит НАТО.

«Я думаю, что сами украинцы - и министр обороны сказал - это не вопрос сейчас, когда они находятся посреди конфликта», - добавил он.

Детали

Как отмечает The Guardian, Сунак сказал, что надеется, что на двухдневном саммите лидеров будет достигнут "очевидный прогресс" на пути к членству Украины в НАТО, но не назвал никаких временных рамок и не поставил никаких условий, которые стране, возможно, придется выполнить, прежде чем стать членом.

Премьер-министр Британии сказал, что "законное место Украины - в НАТО", но он сказал, что дальнейшие дискуссии относительно того, как Украина может получить членство, состоятся среди лидеров на ежегодном саммите, указывает издание.

НАТО "поддержит формулировку Бухареста в 2008 году", добавил Сунак, имея в виду саммит, на котором было согласовано возможное членство Украины в принципе, но не было определено расписания или дорожной карты.

Сунак сказал, что группа лидеров, включая лидеров из США, Франции и Германии, продолжит обсуждать предоставление долгосрочных гарантий безопасности Украине в форме продолжения военной помощи и экономической поддержки.

Но он признал, что пакет еще не готов к объявлению, на фоне сообщений о задержках, которые могут помешать этому на этой неделе. "Я очень хочу попытаться и довести это до конца", - сказал Сунак.

Премьер-министр Британии сказал, что долгосрочный пакет гарантий безопасности, который будет предложен на двусторонней основе заинтересованными странами, имеет решающее значение, потому что "это пошлет сильный сдерживающий сигнал россиянам", и он сказал, что владимир путин должен понимать, что "нет смысла просто ждать запад".

Напомним

Лидеры стран-членов НАТО после интенсивных переговоров, по данным СМИ, до сих пор не достигли окончательного соглашения относительно того, что будет предложено Украине на саммите Альянса в столице Литвы Вильнюсе 11-12 июля. Ожидается, что они снова вернутся к переговорам во вторник.