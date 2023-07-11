Комиссия опечатала в Лавре еще два корпуса: дерусифицировали название магазина

КИЕВ. 11 июля. УНН. Комиссия национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" сегодня опечатала в Лавре еще два корпуса, а также дерусифицировано название магазина на территории, сообщили во вторник в Министерстве культуры и информационной политики, пишет УНН.

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"Сегодня комиссией заповедника было проверено и опечатано 2 корпуса: церковная лавка №68, торговый павильон №115", - говорится в сообщении МКИП в Telegram.

Также в министерстве сообщили, что "дерусификация Киево-Печерской Лавры продолжается", и обнародовали видео, где видно, как с помещения снимают вывеску "Лаврская выпечка".

Напомним

В Киево-Печерской Лавре представители заповедника во вторник продолжили опечатывать корпуса.

Дополнение

29 марта 2023 года заповедник расторг договор о безвозмездном пользовании имуществом со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой. Расторжение договора в одностороннем порядке предусмотрено условиями, указанными в нем.

Комиссия Минкульта по 5 июня вела работу по инвентаризации и приемке имущества Киево-Печерской Лавры. После этого УПЦ МП должна была в течение 3 рабочих дней вернуть имущество заповедника в Лавре. 12 июня Минкульт сообщил, что УПЦ МП до сих пор не передала ключи ко всем 79-ти объектам госимущества в Лавре.

24 апреля Хозяйственный суд города Киева удовлетворил заявление национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", в котором тот просил запретить УПЦ МП препятствовать работе комиссии Минкульта на территории Киево-Печерской лавры до окончания судебного рассмотрения иска об устранении препятствий в пользовании имуществом заповедника. УПЦ МП подала апелляционную жалобу, но 5 июля Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил ее, отметил Минкульт.

4 июля в Киево-Печерскую Лавру прибыла комиссия заповедника для опечатывания освобожденных корпусов. Как сообщал и.о. генерального директора национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко, было препятствование их работе со стороны присутствующих на территории людей. Комиссия написала заявление в полицию.