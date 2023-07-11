США согласны с предлагаемой формулой будущего членства Украины в НАТО - Байден

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден на Вильнюсском саммите отметил работу Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и заявил, что Вашингтон согласен с его видением относительно будущего Украины в Альянсе. Он отметил, что объединение НАТО продолжится, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Я считаю, что в этот критический момент для Украины и НАТО в целом очень важно, что вы продолжаете быть здесь. Вам уже доверяют, никто так не знает ситуации, с которой мы сталкиваемся, как вы... Мы согласны с формулировкой, которую вы предложили по поводу будущего членства Украины в НАТО. Мы стремимся продолжать объединение НАТО", - заявил Байден.

Он добавил: "Как я уже неоднократно говорил, президент (россии владимир – ред.) путин считает, что путь к успеху – это разбить НАТО. Ему это не удастся".

Детали

Со своей стороны, Столтенберг поблагодарил американского президента за сильное руководство. Генсек подчеркнул, что этот саммит является "историческим", поскольку благодаря достигнутому соглашению с Турцией вскоре Швеция станет полноправным членом НАТО. Это сделает Альянс "еще более способным защищать всех союзников", добавил он.

"На встрече мы дадим Украине четкое сообщение о том, что мы поддерживаем ее столько, сколько это потребуется, а также, что мы едины в общем положительном сообщении о пути членства Украины", - отметил Столтенберг.

Среди других важных вопросов, которые согласуют на саммите, продолжил Генсек, будет увеличение инвестиций в оборону, где 2% ВВП "будет минимумом". Об этом вопросе, проинформировал Генсек, европейские страны и Канада "активизируются", и в этом году прибавили 8,3% в оборонный бюджет.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 июля заявил, что ожидает от лидеров стран Альянса "положительного" и "сильного" сигнала об усилении поддержки Украины, в том числе относительно ее членства в НАТО, и вероятной отмене Плана действий по членству. Украина прошла долгий путь с 2008 года, и сегодня гораздо ближе к НАТО, отметил он.