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Шольц: для Украины планируется декларация G7 о "гарантиях по безопасности"

Шольц: для Украины планируется декларация G7 о "гарантиях по безопасности"

Олаф Шольц

КИЕВ. 11 июля. УНН. На полях саммита НАТО в Литве группа семи крупнейших промышленно развитых стран (G7) планирует принять совместную декларацию о "гарантиях по безопасности" для Украины, сообщил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

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"Для нас изначально важно, чтобы для Украины были гарантии по безопасности, которые могут быть эффективными после мирного соглашения", - сказал Шольц по прибытии в столицу Литвы Вильнюса.

Шольц отметил, что эти обязательства будут "заполнены очень конкретно отдельными странами - как мы уже активно делаем, поддерживая Украину".

Дополнение

Германия собирается поставить Украине больше оружия и боеприпасов, объявив о нем на саммите НАТО. Как сообщается, речь идет о пакете почти 700 миллионов евро.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Германия, G7, Олаф Шольц
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