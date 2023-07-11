В Украине обсуждают зарплату учителей на уровне 40 тыс. грн: есть условия

КИЕВ. 11 июля. УНН. Зарплата учителей после победы обсуждается на уровне 40 тыс. грн, но с этим и сложные последствия, сообщил народный депутат, член комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин, которого цитирует профильный ресурс Osvitoria, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, нынешняя устаревшая система оплаты труда предполагает небольшую базовую ставку и кучу надбавок. Согласно данным МОН, в среднюю зарплату молодого учителя на 2023 год входит должностной оклад 5,7 тыс. грн и надбавки за престижность труда и за выслугу лет – 1,9 тыс. грн (итого). То есть в общей сложности 7,6 тыс. грн. В то время как средняя зарплата в стране - 13,4 тыс. грн, то есть почти вдвое выше.

Изменение принципов начисления заработной платы учителям – один из девяти ключевых потоков деятельности МОН, о которых рассказал министр образования и науки Оксен Лесной. Кроме этого, по его словам, в фокусе внимания дошкольная школа, начальная, базовая школа, отдельным блоком - старшая школа и профессиональные лицеи (вместе, потому что реформа одновременно изменит их и несколько соединит), высшее образование, внешкола. А также евроинтеграция и цифровизация.

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"Большую комплексную реформу, которую анонсировал господин министр, уже в августе 2023 года представит Президент Украины, а начнется она в сентябре, - рассказал Сергей Колебошин. - Зарплата учителей после победы обсуждается в размере 40 тыс. грн. Эту сумму я не придумал, не взял с потолка. За ней - подсчеты. Но это не популистское легкое решение, ведь за ним последуют и болезненные, сложные последствия: сертификация учителей, сокращение сети школ, "порог" входа в профессию (повышение требований к кандидатам на должность учителя), ограничение пребывания директоров школ в должности".

"У нас самое низкое количество часов на ставку среди стран Европы для учителей - 18. Так что обсуждается переход к 36 часам (это будут не только "горловые", но и подготовка к занятиям). А потому никто не сможет брать полторы ставки", - отметил он.