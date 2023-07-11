В Раде обговаривают с правительством вопрос зарплат в аппаратах судов - нардеп

КИЕВ. 11 июля. УНН. Работники аппаратов судов не могут получать такие зарплаты, как сейчас, об этом вопросе общаются с правительством, заявил председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов в интервью "Зеркалу недели", пишет УНН.

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Отвечая на реплику о низкооплачиваемом аппарате судов как еще одной цепи коррупции, Маслов указал, что "мы общаемся по этому поводу с премьер-министром и министром финансов". Но, по его словам, "они уверены, что судебная система имеет внутренние ресурсы, с помощью которых можно оптимизировать расходы и повысить зарплаты работникам аппарата".

"Мы вместе с Государственной судебной администрацией все просчитали неоднократно. Нет таких ресурсов внутри системы. Мы это донесли, изложили на бумаге, они предоставили свои предложения…", - отметил нардеп.

Маслов при этом анонсировал "следующую встречу с министром финансов на эту тему".

"Что нужно Кабмину - так это повысить коэффициенты заработной платы для работников аппарата суда. Это банальное изменение постановления - и завтра они будут получать больше. Потому что не может секретарь судебного заседания получать 4,5 тысячи гривен. Я понимаю, как тяжело сейчас стране, но без этого базовой судебной реформы мы не реализуем", - считает председатель профильного комитета.

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