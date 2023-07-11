Шольц: важно, чтобы НАТО приняло совместное решение о приглашении Украины в альянс

КИЕВ. 11 июля. УНН. Важно, чтобы решение НАТО о предоставлении приглашения Украине стать полноправным членом альянса было общим. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц перед началом саммита в Вильнюсе, передает корреспондент УНН.

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"Очень важно, чтобы мы как НАТО приняли совместное решение относительно договоренностей, которые были ранее приняты в Бухаресте и которые могут быть развиты", - сказал Шольц.

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Отвечая на вопрос о дальнейшем приближении Украины к НАТО, Шольц отметил, что сейчас важно предоставить Киеву военную поддержку. Канцлер отметил, что после того, как страны-члены по этому поводу примут совместное решение, нужно продолжить развивать решение Бухарестского саммита 2008 года.

"Для нас с самого начала было важно, чтобы Украина имела гарантии безопасности, которые могут быть эффективными после установления мира", - сказал он.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что на полях саммита НАТО в Литве группа семи крупнейших промышленно развитых стран (G7) планирует принять совместную декларацию о "гарантиях безопасности" для Украины.