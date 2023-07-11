Украина получит приглашение в НАТО в 2024 году - Подоляк

КИЕВ. 11 июля. УНН. Украина получит приглашение начать процесс вступления в НАТО на следующем саммите Альянса, который запланирован в 2024 году в Вашингтоне. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

По его словам, если Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вильнюсе, тогда можно говорить, что Киев получит приглашение на саммите в Вашингтоне в следующем году. К этому времени Украина должна уже выиграть эту войну.

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«100 процентность – вероятность этого. Почему? Потому что, я думаю, к этому времени россия окончательно потеряет субъектность и перестанет существовать как страна, которая может вести те или иные войны. Я так деликатно говорю о том, что Украина к этому времени должна уже выиграть эту войну. И, безусловно, это будет исторически зафиксировано. Страна-победитель является ключевым членом НАТО с учетом опыта, учетом объема армии, которая будет в Украине».

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила сигналы о том, что на саммите НАТО обсуждаются формулировки только относительно приглашения, а не относительно членства государства в Альянсе. По его словам, это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать её членом Альянса.