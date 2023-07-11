Саммит НАТО продемонстрирует "неизменную поддержку Украины" со стороны альянса, включая относительно членства - Блинкен

КИЕВ. 11 июля. УНН. Украина получит мощный пакет «политической и практической» поддержки от союзников по НАТО на саммите в Вильнюсе, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, пишет УНН со ссылкой на CNN.

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«У нас есть объединенный альянс, который очень практическими способами продемонстрирует свою неизменную поддержку Украины, включая факт членства», - сказал Блинкен в интервью на ABC.

Будет четкая демонстрация прогресса, которого Украина достигла на пути к членству, сказал Блинкен в отдельном интервью NBC. «Это будет отражено в результатах саммита, а также в работе, которую еще нужно сделать», - сказал он.

«Я думаю, что всем было ясно, включая президента (Владимира) Зеленского, что в разгар войны членство не может произойти, но они достигли реального прогресса, и Альянс предложит дальнейшие реформы как с точки зрения их работы по безопасности и их демократии, которые необходимы, чтобы продолжать двигаться по этому пути», - сказал Блинкен.

Дополнение

Комментарии Блинкена появились после того, как Президент Украины выразил обеспокоенность относительно того, что именно НАТО рассматривает возможность предложить Украине на саммите.