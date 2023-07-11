Саммит НАТО в Вильнюсе официально начался

КИЕВ. 11 июля. УНН. В Вильнюсе официально начался саммит НАТО. Все лидеры стран-членов Альянса уже прибыли в столицу Литвы и начали закрытое заседание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

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«Историческое событие саммит НАТО наконец-то начинается! Приветствуем всех в Вильнюсе», - говорится в заявлении МИД Литвы в Twitter.





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На полях саммита состоится первое заседание Совета Украина-НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом Вильнюсского саммита сообщил, что инаугурационное заседание Совета Украина-НАТО состоится завтра, 12 июля. Ожидается, что союзники Альянса обсудят путь Украины к членству в НАТО.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на Вильнюсском саммите отметил работу Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и заявил, что Вашингтон согласен с его видением будущего Украины в Альянсе. Он подчеркнул, что объединение НАТО продолжится.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила сигналы о том, что на саммите НАТО обсуждаются формулировки только относительно приглашения, а не относительно членства государства в Альянсе.