Шольц анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму около 700 млн евро

КИЕВ. 11 июля. УНН. Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед началом Вильнюсского саммита анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму около 700 миллионов евро. По информации немецких СМИ, в него среди прочего войдут 40 БМП Marder, 25 боевых танков Leopard, а также два ЗРК Patriot, передает УНН.

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"Через несколько месяцев после начала войны мы значительно увеличили поддержку (Украины, ред.). Мы будем продолжать это делать в последующие годы. Сейчас мы собрали новый пакет стоимостью почти 700 миллионов евро, что позволяет нам немедленно продолжать поддержку Украины", - сообщил журналистам канцлер.

Детали

По его словам, этим и предыдущими обязательствами по военной поддержке Украины Германия находится "прямо в авангарде". Шольц подчеркнул, что Берлин будет продолжать оказывать Украине помощь "в ближайшие годы". В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что новый пакет является "важным вкладом в укрепление устойчивости Украины". Он отметил, что помощь включает противовоздушную оборону, танки и артиллерию.

"Я очень рад, что мы смогли составить еще один пакет для поддержки Украины в ее оборонительной борьбе против российской атаки сегодня здесь, в Вильнюсе", – подчеркнул Писториус.

Как сообщают немецкие СМИ со ссылкой на правительственные круги на Вильнюсском саммите, новый пакет помощи Украине будет включать:

40 боевых машин пехоты (БМП) Marder,

25 боевых танков Leopard 1A5

5 бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2 с промышленных складов,

два зенитно-ракетных комплекса Бундесвера Patriot,

20 000 артиллерийских боеприпасов,

5 000 дымовых боеприпасов 155-мм калибра,

разведывательные беспилотники и средства защиты от вражеских дронов,

противоминные средства,

медицинский пакет, который будет включать компоненты для полевого госпиталя.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что его страна поставит Украине дальнобойные ракеты Scalp ("Скальп").