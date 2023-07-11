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Зеленский прибыл в Литву на саммит НАТО

Зеленский прибыл в Литву на саммит НАТО

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала масштабного вторжения в Украину прибыл в Вильнюс на саммит НАТО. Он прилетел польским государственным самолетом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LRT.lt 

Детали

Польский самолет, на котором прилетел на саммит НАТО президент Украины Владимир Зеленский приземлился в аэропорту Вильнюса около 15:45.

Самолет прилетел из Жешува (Польша), где расположена военная база НАТО.

В Вильнюс приехал не только президент, но и первая леди Украины Елена Зеленская.

Дополним

Президент вечером встретится с лидерами НАТО. Официальные встречи запланированы на завтра, в частности переговоры с лидерами США, Канады, Германии и Франции. Также завтра состоится первое заседание Совета Украина-НАТО с участием Зеленского.

Дополнение

Зеленский в понедельник вечером подтвердил, что приезжает на саммит НАТО, который состоится 11-12 июля.

Однако во время поездки в Вильнюс президент в своем посте в соцсетях написал, что Украина получила сигналы о том, что на саммите НАТО обсуждаются формулировки только относительно приглашения, а не относительно членства государства в Альянсе.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Литва, Владимир Зеленский
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