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Байден выступает за упрощение процесса вступления Украины в НАТО - СМИ

Байден выступает за упрощение процесса вступления Украины в НАТО - СМИ

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил за упрощение процесса вступления Украины, то есть за отмену плана действий по членству (ПДЧ). Об этом сообщило издание сообщило EFE со ссылкой на высокопоставленного чиновника США, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Байден хочет, чтобы так называемый план действий по вступлению для Украины был отменен.

Это будет означать, что Украине не придется участвовать в многолетней программе, чтобы показать, что страна выполнила необходимые реформы в сфере обороны, экономики и политики.

Дополнение

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники НАТО достигли консенсуса по устранению Плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.

ПДЧ - это программа НАТО по предоставлению консультаций, помощи и практической поддержки, учитывающая индивидуальные потребности государств, которые задекларировали стремление вступить в Альянс. Это «предварительный этап» членства в НАТО, в котором страна-претендент получает индивидуальную национальную программу подготовки к будущему членству в Альянсе.

Источник: УНН
Теги: США, НАТО, Украина, Джо Байден, вступление
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