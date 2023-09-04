Руководителю столичной "Школы спорта" сообщили о подозрении за растрату миллиона на ремонте

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Руководство КДЮСШ уличили в растрате 1 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт школы, сообщила в понедельник пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

"Сообщено о подозрении исполняющему обязанности директора КДЮСШ «Школа спорта» в растрате бюджетных средств во время капитального ремонта помещения школы (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, между «Школой спорта» в лице руководителя и подрядной организацией в 2021 году были заключены договоры по закупке работ за государственные средства.

"Подозреваемый, достоверно зная, что объемы выполненных подрядчиком работ и их стоимость не соответствуют указанным в документах, подписал акты приемки выполненных работ", - рассказали в прокуратуре.

Сумма ущерба, нанесенного столичному бюджету, как отмечается, составляет около 1 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним

Прокуратура заподозрила растрату на "Киевтеплоэнерго", в КГГА ответили.