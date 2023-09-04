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"Не могу дождаться, чтобы увидеть мемы" - Шольц показал свое фото после травмы с повязкой на глазу

"Не могу дождаться, чтобы увидеть мемы" - Шольц показал свое фото после травмы с повязкой на глазу

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Канцлер ФРГ Шольц опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) первое фото после полученной во время занятий спортом травмы: у него повязка на глазу и поцарапанное лицо, передает УНН.

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"Как бы ни пострадал... Не могу дождаться, чтобы увидеть мемы. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть!", - написал канцлер. 

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму во время пробежки в субботу. Об этом сообщала его пресс-служба, пишет Bild 

"Канцлер Германии Олаф Шольц, к сожалению, вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье после небольшой спортивной аварии. Во время пробежки он упал и получил синяки на лице. На его назначение на ближайшую неделю это не повлияет", - говорилось в сообщении.

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Источник: УНН
Теги: Германия, канцлер, Олаф Шольц
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