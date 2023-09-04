В москве и Крыму сообщили о "минировании" школ - росСМИ

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В москве в понедельник сообщили о заминировании школ и торговых центров. Кроме того, подобные сообщения поступили также в крымские учебные заведения. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы, информирует УНН.

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«Школы и торговые центры москвы получили сообщения о "минировании", предварительно, из Украины», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эвакуация из-за сообщения о минировании не проводится.

Кроме того сообщения о минировании школ поступили также в городах Севастополь, Ялта, Феодосия и Керчь.

Дополнение

Полиция сегодня получила информацию о минировании всех средних школ и колледжей в Киеве.

Кроме того, полицейские Киевщины проверяют информацию о возможной угрозе в учебных заведениях в Броварах.