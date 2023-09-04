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Хотел изнасиловать мальчика в уборной столичного парка: мужчине сообщили о подозрении

Хотел изнасиловать мальчика в уборной столичного парка: мужчине сообщили о подозрении

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Мужчине сообщили о подозрении за попытку изнасиловать 12-летнего мальчика в туалете парка в Киеве, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Детали

Как выяснили полицейские, мальчик вместе с родителями отдыхал в парке «Партизанская слава». Около 20 часов вечера ребенок пошел в туалет, который находился неподалеку.

"В это время за ним зашел неизвестный, силой затолкал малолетнего в кабинку и пытался изнасиловать. На крики ребенка забежал прохожий и выбил дверь кабинки. Очевидец держал злоумышленника и передал правоохранителям", - сообщили в полиции.

Фигуранта полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили 43-летнему ранее не судимому киевлянину о подозрении в совершении уголовного преступления согласно ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины - покушение на изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним

Под Киевом 15-летнего подростка изнасиловали во время сеанса массажа - массажисту сообщили о подозрении.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, дети, изнасилование
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