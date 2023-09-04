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В Украине открывается больше бизнесов, чем в "довоенные" времена - Оpendatabot

В Украине открывается больше бизнесов, чем в "довоенные" времена - Оpendatabot

КИЕВ. 4 сентября. УНН. По данным Государственного предприятия "Национальные информационные системы" в Украине все еще открывается больше новых ФЛП, чем закрывается. По состоянию на начало осени, в Украине официально работают 2 052 326 ФЛП. Несмотря на полномасштабную войну, количество малых и средних бизнесов растет и даже бьет "довоенные" рекорды, пишет УНН со ссылкой на Оpendatabot.

Детали

В июне было зарегистрировано 31 477 ФОПов — рекордное количество за последние три года. В среднем, сейчас в месяц регистрируется около 25 тысяч новых ФОПов.

Зато за период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года свою работу прекратили 290 910 ФОПов. В среднем, сейчас закрывается около 17 тысяч ФЛП в месяц.

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Полномасштабная война ожидаемо повлияла на количество бизнесов в регионах. Так, с апреля 2022 года по сентябрь 2023 наибольшая разница между открытием и закрытием новых ФЛП зафиксирована в прифронтовых регионах и тех, где велись или ведутся боевые действия. Так:

  • Донецкая область потеряла 8,2 тысячи предпринимателей
  • Харьковская — 7,1 тысячу
  • Херсонская — 4,5 тысяч
  • Луганская — 3,7 тысяч
  • Запорожская — более чем 2 тысячи ФОПов.

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Зато в некоторых регионах за соответствующий период больше открывается новых ФЛП, чем закрывается. Так, наибольший прирост зафиксирован в Киеве — +12,9 тысяч, и на Львовщине — там стало больше на 12,3 тысячи предпринимателей. Тройку регионов, где прибыло предпринимателей, замыкает Днепропетровщина — там + 8,6 тысяч ФОПов.

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Источник: УНН
Теги: статистика, бизнес
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