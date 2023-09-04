На псевдовыборы в Запорожье россия отправляет "баллотироваться" людей из дагестана и сибири - Федоров

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Для участия в незаконных выборах на временно оккупированных территориях Украины заводят более 45 процентов кандидатов из россии. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.

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«Устроенные оккупантами выборы на ВОТ – незаконны и ничтожны. Очередное доказательство: списки кандидатов в «заксобрание» Запорожской области. У«единороссов» и «либерально-демократической партии россии» неместные составляют до половины от всех кандидатов», - написал Федоров в Telegram.

По его словам, «баллотируются» люди из алтайского края, дагестана, сибири и москвы.

Федоров также отметил, что голосовать людей заставляют под дулами автоматов.

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Как заявили в Центре национального сопротивления, оккупанты стремятся увеличить темпы и масштабы мобилизации, в частности на территории временно оккупированной Луганщины, с помощью так называемых “выборов”.