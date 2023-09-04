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На Херсонщине медики борются за жизнь мальчика, который попал под обстрел оккупантов

На Херсонщине медики борются за жизнь мальчика, который попал под обстрел оккупантов

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Из-за вражеского обстрела поселка Солнечное Херсонской области за прошедшие сутки ранения получил 11-летний мальчик. Об этом в понедельник сообщил председатель Херсонской ОВАА Александр Прокудин, сообщает УНН.

Цитата

“На Херсонщине еще один ребенок пострадал из-за российских обстрелов. Вчера в поселке Солнечное Херсонской общины под удар врага попал 11-летний мальчик”, — говорится в сообщении в Telegram.

Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, а также ранения ног. В состоянии средней тяжести пострадавшего доставили в больницу.

“Медики делают все возможное, чтобы уберечь детскую жизнь и здоровье”, — отметил Прокудин.

Дополнение

Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 57 раз, есть погибший и пострадавшие — среди них ребенок.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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