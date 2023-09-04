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Новости: Криминал и ЧП
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Руководитель "администрации" пушилина заочно получил обвинение в госизмене

Руководитель "администрации" пушилина заочно получил обвинение в госизмене

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Правоохранители завершили расследование в отношении бывшего работника налоговой Киева, который предал Украину и возглавил фейковую администрацию главаря террористической организации "днр" дениса пушилина, сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН

Детали

Государственное бюро расследований завершило расследование бывшего работника налоговой Киева, который в 2014 году переехал из Киева на временно оккупированную территорию Донецкой области. Он добровольно стал работать на оккупантов, занимая различные должности в «государственных органах» незаконного псевдогосударственного образования «донецкая народная республика».

В 2018 году его назначили руководителем администрации главаря террористической организации «днр» дениса пушилина.

Кроме того, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину мужчина продолжал работать на оккупантов, распространял дезинформацию, делал публичные призывы к поддержке решений и действий оккупантов.

Ему заочно предъявлено обвинение в государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним

Ранее сообщалось, что главаря оккупантов "днр" дениса пушилина заочно будут судить. Инкриминируют ему коллаборационизм и посягательство на суверенитет Украины. 

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война, ГБР, госизмена
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