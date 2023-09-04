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В Харьковской области у женщины из глаза извлекли паразита

В Харьковской области у женщины из глаза извлекли паразита

КИЕВ. 4 сентября. УНН. У женщины из города Мерефа Харьковской области из глаза извлекли нематоду размером 8,5 см, сообщили в понедельник в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней, пишет УНН.

Детали

"В августе 2023 года в городе Мерефа Харьковского района зарегистрирован случай дирофиляриоза у женщины 1956 года рождения. Больная обратилась за медицинской помощью в учреждение здравоохранения с жалобами на покраснение левого глаза, ощущение боли и наличия инородного тела в глазу", - сообщили в центре.

Как отмечается, в этот же день больной, после обследования, провели операцию и удалили нематоду, которая определена в бактериологической лаборатории учреждения как дирофилярия размером 8,5 см.

В очаге, по месту жительства больной, провели эпидемиологическое и энтомологическое обследование и ввели комплекс противоэпидемических мероприятий.

Справочно

Дирофиляриоз - трансмиссивное паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров. Заражение дирофиляриозом происходит в период активного нападения насекомых, во время укуса которых в организм человека попадают личинки паразита, которые медленно растут. 

Источник: УНН
Теги: болезнь, Харьков и Харьковская область
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