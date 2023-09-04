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Вслед за Киевом и Броварами: правоохранители проверяют сообщение о "минировании" образовательного учреждения в Белой Церкви

Вслед за Киевом и Броварами: правоохранители проверяют сообщение о "минировании" образовательного учреждения в Белой Церкви

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Правоохранители проверяет информацию о "минировании" учебного заведения в Белой Церкви, сообщает полиция Киевщины, передает УНН

Детали

4 сентября в полицию поступило сообщение о возможной опасности в образовательном учреждении. Сейчас правоохранители проверяют помещение и разговаривают с работниками.

Отмечается, что полиция Киевщины принимает во внимание каждое сообщение о возможной опасности для граждан.

Напомним

Сегодня, 4 сентября, полиция сегодня получила информацию о "заминировании" всех средних школ и колледжей в Киеве. Как сообщается, относительно эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. 

Кроме того, полицейские Киевщины проверяют информацию о возможной угрозе в учебных заведениях в Броварах.

Источник: УНН
Теги: минирование, Киевская область, школа
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