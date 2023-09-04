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Профильный комитет Рады поддержал отставку Резникова с должности министра обороны

Профильный комитет Рады поддержал отставку Резникова с должности министра обороны

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сегодня на своем заседании поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН

Цитата

«Комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал отставку Резникова с должности Министра обороны Украины», - написал нардеп в Telegram.

По его словам, 16 депутатов высказались за отставку, двое – воздержались.

Напомним

3 сентября Президент Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение, которое предусматривает увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины, которую должен занять Рустем Умеров.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в понедельник, что подал заявление об отставке с занимаемой должности в Верховную Раду.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, отставка, Алексей Резников
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