Сколько в среднем тратят за одну покупку украинцы - ответ НБУ

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Украинцы на одну покупку при оплате банковской картой в торговой сети тратят в среднем 310 грн, а онлайн - 495 грн. Такие цифры в обзоре за второй квартал приводит Национальный банк Украины, пишет УНН.

Детали

Статистика свидетельствует, что безналичные расчеты украинцев остаются на высоком уровне, несмотря на второй год войны. При этом украинцы отдавали предпочтение безналичным операциям с платежными картами украинских банков в Украине и за ее пределами во II квартале (на 829,5 млрд грн с 1 334,9 млрд грн из всех), констатировали в НБУ.

По данным НБУ, 9 из 10 операций с платежными картами – безналичные.

Доля безналичных операций во II квартале 2023 года по сумме находится на уровне 62,1% в общей сумме операций с платежными картами, по количеству – достигает 92,8% (за I квартал 2023 года – 69,4% и 94% соответственно).

Переводы с карты на карту составляли треть по сумме (32,1%) и почти десятую часть по количеству (8,5%). Оплата товаров и услуг в интернете – 14,9% по сумме и 14,6% по количеству.

При этом средняя сумма одной операции во ІІ квартале составляла:

в торговой сети – 310 грн (в I квартале этого года – 344 грн),

при переводе с карты на карту – 1 829 грн (2 133 грн),

при оплате товаров и услуг в сети Интернет – 495 грн (460 грн).

Стало больше и бесконтактных платежных карт. Их количество, по итогам июня этого года, увеличилось на 5% по сравнению с январем. В целом более половины (57%) активных платежных карт в июне – это бесконтактные карты. Также популярными среди украинцев являются токенизированные платежные карты, количество которых с начала года выросло на 14% (до 9,7 млн шт.). Среди всех активных карт их доля составляет 21% (в январе 2023 года – 19%). То есть токенизированной является примерно каждая пятая активная платежная карта.

Напомним

НБУ смягчил валютные ограничения на продажу безналичной иностранной валюты.