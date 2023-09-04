Вертолет ВМС Пакистана разбился во время тренировочного полета: погибли все находившиеся на борту

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Вертолет ВМС Пакистана разбился во время обычного тренировочного полета на юго-западе страны в понедельник, в результате чего погибли все три члена экипажа на борту, сообщили в пакистанских ВМС, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Крушение вертолета Sea King в Гвадаре, прибрежном городе на юго-западе провинции Белуджистан, по-видимому, было вызвано технической проблемой, говорится в заявлении ВМС страны.

Никаких дополнительных подробностей они не предоставили, заявив, что расследование катастрофы начато.

На видео крушения, опубликованном в социальных сетях, видно, как вертолет развернулся, очевидно пытаясь восстановить управление, а затем "развалился на части и упал на землю".

Дополнение

Аварии во время учебных миссий в Пакистане довольно распространены. Власти, отмечает издание, редко раскрывают подробности аварий на военных учениях, а отчеты о расследованиях также не публикуются.

В сентябре 2022 года армейский вертолет разбился во время ночной миссии в Белуджистане, в результате чего погибли все шесть военнослужащих, находившихся на борту.