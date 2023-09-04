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Воевал против ВСУ в Донецкой области: боевику грозит 25 лет заключения

Воевал против ВСУ в Донецкой области: боевику грозит 25 лет заключения

КИЕВ. 4 сентября УНН. СБУ собрала доказательства вины на еще одного предателя, который вступил в оккупационные группировки рф и воевал против Сил обороны на южном и восточном фронтах. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

Подозреваемого задержали во время деоккупации поселка Урожайное в Донецкой области.

Задержанным оказался житель временно оккупированной Макеевки, который еще до начала полномасштабного вторжения рф вступил в ряды 113-го стрелкового полка мобилизационного резерва 1-го армейского корпуса вс рф.

Там он получил коммуфляжную форму оккупантов, автоматическое оружие и боеприпасы к нему.

После начала полномасштабного вторжения рф предатель принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ в районах Давыдов Брод, Садок и Белогорка на Херсонщине.

Также он осуществлял инженерно-фортификационное обустройство огневых позиций российских оккупантов вблизи Новой Каховки.

Добавим

Сейчас боевику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Источник: УНН
Теги: СБУ, Россия, Украина, война
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