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Армению призывают присоединиться к НАТО

Армению призывают присоединиться к НАТО

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер выступил за расширение Североатлантического альянса. Об этом он заявил в социальной сети Х (ранее Twitter – ред.), сообщает УНН

Детали

Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к Армении с призывом вступить в Альянс.

Цитата

«Только совместное членство Армении и Азербайджана в НАТО и изгнание России с Южного Кавказа может обеспечить мир на Кавказе», - подчеркнул Фелингер.

Дополнение

В настоящее время членами НАТО является 31 государство. Эти страны, называемые «союзниками по НАТО», являются суверенными государствами, которые в рамках НАТО совместно обсуждают политические вопросы и вопросы безопасности и принимают коллективные решения на основе консенсуса. НАТО основали 4 апреля 1949 года 12 стран Европы и Северной Америки.

Напомним

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский, председатель Верховной рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявку на вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре. 

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Источник: УНН
Теги: НАТО, Армения
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