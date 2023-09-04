«Чарівна Дивокава»: БФ «Объединение мировых культур» и WOG приглашают детей нарисовать их счастливое Рождество
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Благотворительный фонд «Объединения мировых культур» (United World Cultures Foundation/UWCF) приглашает маленьких украинцев принять участие в конкурсе детских рисунков «Чарівна Дивокава». Работы финалистов будут использованы в сборе пожертвований для оказания благотворительной помощи детям, пострадавшим в результате террористических действий страны-агрессора. Партнер проекта – сеть АЗК WOG.
Победители конкурса получат особый подарок – их работы украсят праздничные чашки, которые появятся в сети WOG CAFE накануне рождественско-новогодних праздников.
В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 6 до 14 лет, проживающие на территории Украины или из-за войны вместе с родными выехавшие за границу. Оргкомитет будет принимать рисунки с 01 по 24 сентября 2023 года.
Для участия в конкурсе нужно сделать несколько шагов:
- Ребенок должен собственноручно нарисовать рисунок на тему «Мое счастливое Рождество» на листе формата А4 или А3. Обязательным элементом композиции должна быть зеленая фирменная чашка WOG. Не рекомендуется использовать полностью белый и черный фон (и другие очень темные цвета), минимальная толщина линий - 0,2 мм.
- Загрузить фото или сканкопию рисунка на сайт конкурса, указав имя, фамилию, возраст ребенка, место постоянного проживания и номер телефона его законного представителя.
- На конкурс можно подать один рисунок от одного ребенка.
- Оригинал рисунка нужно сохранять до объявления финалистов конкурса.
- Финалисты конкурса должны прислать оригинал рисунка организатору конкурса.
Более подробно с правилами можно ознакомиться на сайте конкурса или на сайте БФ «Объединение мировых культур».
«Чарівна Дивокава» - это проект, который дает возможность маленьким украинцам заявить о себе, своих мечтах. WOG пятый год подряд приобщаемся к проведению этого конкурса, чтобы дать детям возможность проявить свои творческие способности.
Не имеет значения, живешь ты в большом городе или маленьком селе, из-за войны находишься в Польше, Чехии или на другом континенте, покажи свой талант миру! Нарисуй свое счастливое Рождество. И, возможно, именно твоя работа украсит рождественские чашки в наших WOG CAFE, которые в своих руках будут держать миллионы украинцев. Они будут особенными и будут дарить людям невероятные эмоции», - рассказал Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.
Жюри конкурса, в состав которого войдут профессиональные художники, выберет 20 финалистов. Среди них открытым голосованием на сайте проекта определят трех победителей. Именно их рисунки и украсят праздничные чашки WOG CAFÉ, чтобы вдохновлять на счастливое Рождество и согревать сердца.
«Рисование, как и другие творческие проявления, помогает ребенку самовыразиться, рассказать о радостях и переживаниях, а также прекрасно помогает преодолеть стресс и улучшить психологическое состояние. Вот почему важно переносить на лист картинки из своего воображения, а не делать кальку с работ, нарисованных кем-то другим. Проводя конкурс «Чарівна Дивокава», мы ставим цель поддержать талантливых детей и подарить им частичку радости в трудные времена. Кроме того, в результате конкурса рисунки его участников помогут другим детям – пострадавшим в результате военных действий в Украине. С помощью этих рисунков фонд соберет пожертвования и поможет конкретным детям. Поэтому принимайте участие в конкурсе и приобщайтесь к созданию чуда!» - отметила директор UWCF Елена Кобец.
Все финалисты и победители конкурса получат дипломы и поощрительные подарки.