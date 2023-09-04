«Чарівна Дивокава»: БФ «Объединение мировых культур» и WOG приглашают детей нарисовать их счастливое Рождество

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Благотворительный фонд «Объединения мировых культур» (United World Cultures Foundation/UWCF) приглашает маленьких украинцев принять участие в конкурсе детских рисунков «Чарівна Дивокава». Работы финалистов будут использованы в сборе пожертвований для оказания благотворительной помощи детям, пострадавшим в результате террористических действий страны-агрессора. Партнер проекта – сеть АЗК WOG.

Победители конкурса получат особый подарок – их работы украсят праздничные чашки, которые появятся в сети WOG CAFE накануне рождественско-новогодних праздников.

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 6 до 14 лет, проживающие на территории Украины или из-за войны вместе с родными выехавшие за границу. Оргкомитет будет принимать рисунки с 01 по 24 сентября 2023 года.

Для участия в конкурсе нужно сделать несколько шагов:

Ребенок должен собственноручно нарисовать рисунок на тему «Мое счастливое Рождество» на листе формата А4 или А3. Обязательным элементом композиции должна быть зеленая фирменная чашка WOG. Не рекомендуется использовать полностью белый и черный фон (и другие очень темные цвета), минимальная толщина линий - 0,2 мм. Загрузить фото или сканкопию рисунка на сайт конкурса, указав имя, фамилию, возраст ребенка, место постоянного проживания и номер телефона его законного представителя. На конкурс можно подать один рисунок от одного ребенка. Оригинал рисунка нужно сохранять до объявления финалистов конкурса. Финалисты конкурса должны прислать оригинал рисунка организатору конкурса.

Более подробно с правилами можно ознакомиться на сайте конкурса или на сайте БФ «Объединение мировых культур».

«Чарівна Дивокава» - это проект, который дает возможность маленьким украинцам заявить о себе, своих мечтах. WOG пятый год подряд приобщаемся к проведению этого конкурса, чтобы дать детям возможность проявить свои творческие способности.

Не имеет значения, живешь ты в большом городе или маленьком селе, из-за войны находишься в Польше, Чехии или на другом континенте, покажи свой талант миру! Нарисуй свое счастливое Рождество. И, возможно, именно твоя работа украсит рождественские чашки в наших WOG CAFE, которые в своих руках будут держать миллионы украинцев. Они будут особенными и будут дарить людям невероятные эмоции», - рассказал Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.

Жюри конкурса, в состав которого войдут профессиональные художники, выберет 20 финалистов. Среди них открытым голосованием на сайте проекта определят трех победителей. Именно их рисунки и украсят праздничные чашки WOG CAFÉ, чтобы вдохновлять на счастливое Рождество и согревать сердца.

«Рисование, как и другие творческие проявления, помогает ребенку самовыразиться, рассказать о радостях и переживаниях, а также прекрасно помогает преодолеть стресс и улучшить психологическое состояние. Вот почему важно переносить на лист картинки из своего воображения, а не делать кальку с работ, нарисованных кем-то другим. Проводя конкурс «Чарівна Дивокава», мы ставим цель поддержать талантливых детей и подарить им частичку радости в трудные времена. Кроме того, в результате конкурса рисунки его участников помогут другим детям – пострадавшим в результате военных действий в Украине. С помощью этих рисунков фонд соберет пожертвования и поможет конкретным детям. Поэтому принимайте участие в конкурсе и приобщайтесь к созданию чуда!» - отметила директор UWCF Елена Кобец.

Все финалисты и победители конкурса получат дипломы и поощрительные подарки.